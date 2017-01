ELEIÇÕES 2018 PMDB define em abril se fica com PSDB

ou lança André Puccinelli candidato Mochi considera importante tomar posição para não ficar “enrolando” o governador

A partir de abril, o PMDB pretende definir o rumo na sucessão estadual, em 2018. A cúpula vai se reunir para tratar sobre a preparação da pré-candidatura do ex-governador André Puccinelli. Ele é hoje o principal nome do partido para enfrentar o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). “Não podemos ficar enrolando”, afirmou o presidente regional do partido e da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mochi.

Ele recebeu André, na semana passada, em seu gabinete para avaliação do cenário político, do desempenho da atual administração e das perspectivas para as próximas eleições. “Não há dúvida de que o André é um nome forte”, afirmou.

A discussão de abril não será só sobre a pré-candidatura de André. Há também a proposta de aliança com o PSDB para apoiar a reeleição de Azambuja. Neste quadro, o ex-governador entraria como candidato a senador, mas não é este o propósito dele. O Senado, a princípio, não o atrai. Apenas o governo.

