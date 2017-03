SENADOR Pedro Chaves contrata empresa de chefe de gabinete, afirma colunista ZN Marketing, Publicidade e Promoções já teria sido contratada outras vezes pelo parlamentar

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) teria contratado a empresa de seu chefe de gabinete, Ricardo Nabhan de Barro, a ZN Marketing, Publicidade e Promoções para prestar serviços ao parlamentar. A informação é do blog do Lauro Jardim, do O Globo.

O colunista afirma ainda que a empresa já foi contratada em outras ocasiões para divulgação do mandato de Chaves e para “serviços de assessoria”, sendo que em 2016 recebeu R$ 53 mil pelos serviços.

A reportagem do Portal Correio do Estado tentou contato com Pedro Chaves, mas ele não atendeu as ligações e ninguém foi encontrado no gabinete.