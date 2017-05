sucessão estadual Pedro Chaves admite disputar

ao governo do Estado em 2018 Senador tem conversado com lideranças de vários partidos de centro-esquerda

Depois do “buraco-negro” aberto pelas operações da Lama Asfáltica ter sugado expressivas lideranças políticas de Mato Grosso do Sul, abriu-se caminho para o senador Pedro Chaves (PSC) concorrer à sucessão estadual, em 2018.

Ele vem sendo cotado para preencher o vazio deixado pelo ex-governador André Puccinelli, principal opção do PMDB para as eleições do próximo ano.

André avisou não querer mais saber de disputar ao governo ou a qualquer outro cargo eletivo, depois de ser levado coercitivamente para depor na Polícia Federal. Ele estará mais preocupado em se defender das acusações consideradas injustas e cuidar da família a se dedicar à política.

Sem André, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ficou praticamente sem concorrente de peso para enfrentá-lo na campanha eleitoral de 2018, quando estará disputando à reeleição. E Pedro Chaves vem se tornando a opção para preencher o vazio deixado por André.

“Líderes de muitos partidos de centro-esquerda me procuraram para tratar da sucessão estadual”, afirmou Chaves. Ele disse estar avaliando a possibilidade de trocar à reeleição de senador pela disputa ao governo do Estado. “Existe sim, grande possibilidade de concorrer a sucessão estadual”, ressaltou.

