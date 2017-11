Eleições 2018 PCdoB anuncia pré-candidatura de Manuela D'Ávila à Presidência

O PC do B (Partido Comunista do Brasil) anunciou neste domingo (5) a pré-candidatura da deputada estadual Manuela D'Ávila, 36, à Presidência.

Esta seria a primeira vez desde 1989 em que PC do B e PT disputariam separados o cargo -desde então o partido de Luiz Inácio Lula da Silva vem contando com o apoio do partido.

Manuela é deputada estadual pelo Rio Grande do Sul desde 2015. Antes disso, cumpriu dois mandatos consecutivos como deputada federal pelo Estado e foi líder do partido na Câmara.

"Trata-se de uma pré-candidatura que tem como algumas de suas linhas programáticas mais gerais a retomada do crescimento econômico e da industrialização; a defesa e ampliação dos direitos do povo, tão atacados pelo atual governo; a reforma do Estado, de forma a torná-lo mais democrático e capaz de induzir o desenvolvimento com distribuição de renda e valorização do trabalho", afirma nota da legenda.

No Twitter, a senadora Gleisi Hoffmann parabenizou a escolha de Manuela. "Grande quadro político, grande mulher! Ali na frente nos encontraremos, Manu!".

A deputada ainda não se manifestou sobre a pré-candidatura.