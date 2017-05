Assembleia Parlamentares de MS se dizem preocupados com futuro político do Brasil Deputados classificam a crise como “sem precedentes”

Na Assembleia Legislativa, deputados se dizem preocupados com o futuro político do Brasil. "Classe política foi mais uma vez denegrida. Já estávamos mal com as denúncias contra Dilma e Lula", disse Zé Teixeira (DEM).

Classificando a crise como sem precedentes, o deputado Beto Pereira (PSDB) disse que mesmo assim "não podemos generalizar. Na maioria dos partidos têm escândalos, mas sempre um se salva".



ECONOMIA

Parlamentares alertaram para o abalo econômico que o País poderá enfrentar. "Como mercado vai reagir? JBS vai prejudicar produtores e o comércio internacional", disse Renato Câmara (PMDB).

Desanimado, o deputado Eduardo Rocha (PMDB) declarou que "ninguém mais vai acreditar na economia, só por Deus".

Rocha também reforçou a gravidade da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. "Ele concordando com pagamento de dinheiro para calar Cunha é muito grave", lamentou o parlamentar.

A bancada do PT continua acreditando que o País esteja sofrendo golpe político. "Daqui alguns dias vamos ver quem está articulando tudo. Alguém vai assumir e esse alguém será acima da classe política", declarou Pedro Kemp (PT), citando possíveis nomes para assumirem a cadeira da presidência interinamente. Entre os nomes citados por Kemp estão a da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmem Lúcia, do ministro Gilmar Mendes e do juiz Sérgio Moro.