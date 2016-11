JUIZ FEDERAL Para Moro, aprovação de anistia impacta integridade da democracia

O juiz federal Sergio Moro, responsável pela Lava Jato, divulgou nesta quinta-feira (24) nota a respeito da proposta que anistia o caixa dois e deve ser votada pelo plenário da Câmara.

Segundo o magistrado de Curitiba, "toda anistia é questionável, pois estimula o desprezo à lei e gera desconfiança". De acordo com a nota, "preocupa, em especial, possibilidade de que, pretexto de anistiar doações eleitorais não registradas, sejam igualmente beneficiadas condutas de corrupção de lavagem de dinheiro praticadas na forma de doações eleitorais, registradas ou não".

Moro afirma ainda que a anistia de condutas de corrupção e lavagem impactaria não só as investigações e os processos já julgados da Lava Jato, mas a "integridade e credibilidade, interna e externa, do Estado de direito da democracia brasileira".

Ele diz ainda que a anistia pode trazer "consequências imprevisíveis para o futuro do país" e insta os políticos a não aprovarem a medida. "Tem-se esperança de que nossos representantes eleitos, zelosos de suas elevadas responsabilidades, não aprovarão medida dessa natureza."

VOTAÇÃO SIMBÓLICA

Nesta quinta-feira (24), com o apoio dos principais partidos, o plenário da Câmara rejeitou requerimento do PSOL para que todas as votações desta quinta sejam nominais, ou seja, que registrem como cada um deputado votou.

Com a decisão, abre-se o caminho para que a anistia aos alvos da Lava Jato seja votada de forma simbólica, sem que seja possível identificar como cada deputado votou individualmente.