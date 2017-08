financiamento público Os três senadores de MS são contra o fundo bilionário para campanha Eles acreditam na exclusão dessa proposta da reforma política no Senado

Os três senadores de Mato Grosso do Sul são contra a destinação de recursos públicos para abastecer a campanha eleitoral.

Eles consideram inaceitável a criação de fundo bilionário num momento em que os brasileiros sofrem com a crise econômica.

“A população não tem condição de suportar um valor tão alto para campanha como esse fundo de R$ 3,6 bilhões. Não é admissível o trabalhador se esforçar para pagar seus impostos e ver isso ser gasto em propaganda eleitoral”, criticou o senador Pedro Chaves (PSC).

O fundo faz parte da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 77/2003 da Reforma Política que prevê diversas mudanças nas eleições a partir de 2018 e, em algumas cláusulas, de 2020 e 2022.

Na comissão especial, o valor do fundo aprovado foi de 0,5% da Receita Corrente Líquida do governo no período de 12 meses, o que corresponderá a cerca de R$ 3,6 bilhões em 2018.

Existe, porém, uma emenda sobre a qual há consenso entre os partidos propondo ser eliminada a previsão de 0,5% da RCL. Pela mudança sugerida, o valor do fundo eleitoral deve ser definido pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso no ano anterior à eleição.

*Leia reportagem, de Tavane Ferraresi, na edição de sábado/domingo do jornal Correio do Estado.