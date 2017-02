reforma Oposição na Assembleia promete

apoiar medidas impopulares Até o PT admite ajudar o governo a combater a crise financeira

Diante da gravidade da situação financeira de Mato Grosso do Sul, até a oposição sinalizou apoiar as medidas do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para combater a crise com aplicação de “remédio amargo”. Até o PT está disposto a deixar o radicalismo de lado para discutir a aprovação das medidas.

O líder da bancada petista, João Grandão, prometeu seguir a orientação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), de respaldar os projetos que serão encaminhados na próxima semana para votação. “Entendemos que temos que debater assuntos com muita democracia”, disse o deputado.

As medidas são consideradas impopulares por causa do corte de gastos atingirem servidores públicos. Muitos deles poderão ser demitidos.

Mesmo assim, os deputados estaduais também se mostraram abertos aos debates em cima dos projetos do Executivo.

A deputada estadual Grazielle Machado (PR), que se apresenta como independente dentro da Casa, elogiou as ações do Governo. “Ele está fazendo ajuste não para prejudicar ou causar danos financeiros, mas sim para proteger o futuro do Estado”, defendeu ela.

