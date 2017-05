DEPUTADOS ESTADUAIS Oposição cobra repasses do Governo a instituições de assistência social Segundo deputado, pagamento para entidades está cinco meses atrasado

Na Assembleia Legislativa, bancada de oposição do Governo pediu explicações aos representantes do Executivo sobre os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para Organizações Não Governamentais (ONGs) e o pagamento do Governo aos convênios com entidades que atendem pessoas com deficiência em Mato Grosso do Sul.

"Faz cinco meses que estão em atraso com essas instituições", disse o deputado estadual Pedro Kemp (PT).

Petistas reclamam que nenhum repasse na área de assistência social, saúde e educação foram feitos até agora. "Para onde está indo esse dinheiro?", cobrou Kemp.

São, em média, 130 entidades beneficiadas pelo Governo do Estado, dentre elas estão as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs), que chegam a quase 70.

"O Fundeb é pra sustentar essas instituições. Assim que chega o benefício, o Governo deve repassar, mas isso não está acontecendo", declarou o deputado.

O líder do Executivo, deputado estadual Rinaldo Modesto (PSDB), disse que o problema não é o dinheiro. "Poder público não está qualificado para atuar. Não existe dinheiro nenhum que pague atendimento do dependente químico. Não é o dinheiro. Precisa de gente qualificada", defendeu.

Rinaldo garantiu que o Governo está empenhado em resolver esses problemas.