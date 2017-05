MANIFESTAÇÃO Intervenção das Forças Armadas

no DF gera polêmica na Assembleia Deputados ponderaram que houve excesso, enquanto outros defenderam medida

A autorização do presidente Michel Temer para colocar as Forças Armadas na rua como forma de intervenção devido a protestos gerou polêmica também na Assembleia Legislativa, hoje. Deputados dividiram opiniões sobre medida que causou protestos e agressões na Câmara dos Deputados, ontem.

A manifestação ocorrida ontem resultou em depredação de ministérios, além de deixar policiais e manifestantes feridos. O decreto presidencial foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na quarta-feira (24) e revogado hoje.

"Eu reprovo a atitude do presidente. Ele deveria convocar a Força Nacional. Foi decisão intempestiva da parte dele", disse o deputado estadual Maurício Picarelli (PSDB).

Pedro Kemp (PT) seguiu a mesma linha. Para ele, Temer foi autoritário. "O presidente deveria respeitar as manifestações. Estava passiva, depois que colocaram limite que virou aquela bagunça. Foi lamentável. Ainda bem que ele já revogou o decreto", opinou

Correligionário de Picarelli, o deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Rinaldo Modesto (PSDB) defendeu a atitude do presidente. "Tem certas posições que temos que tomar na hora. A ex-presidente Dilma Rousseff também ocupou as Forças Armadas", garantiu o tucano.

O deputado estadual do PEN, Lídio Lopes, concordou com Rinaldo. "Ele fez bem, tem que colocar as Forças Armadas, a polícia. Tem que conter baderna desse país. Garantir segurança das pessoas", defendeu.

Do mesmo partido de Temer, Paulo Siufi (PMDB) ficou neutro, mas comentou que o governo sentiu-se pressionado com a situação. "Não posso dizer nada, eu não estava lá. Só fico imaginando o medo deles ao ver os ministérios sendo depredados. Não sei como eu agiria", disse o peemedebista.