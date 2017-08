DIRETÓRIO CAPITAL Odilon de Oliveira Junior assume

comando do PDT da Capital Carlos Lupi e Dagoberto Nogueira participaram de evento

O vereador Odilon de Oliveira Junior assumiu, ontem, a presidência municipal do PDT em Campo Grande.

A cerimônia de posse contou com a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, e do presidente regional, deputado federal Dagoberto Nogueira.

A visita de Lupi ao evento faz parte do projeto eleitoral de 2018, em que o partido lançará o candidato a presidente da República Ciro Gomes.

“O Lupi veio prestigiar e ressaltar a importância que o PDT dá ao diretório municipal. Com isso, ele conversa com algumas pessoas para montar o chamamento para os diretórios no projeto do Ciro do ano que vem. Temos que ter candidatos majoritários para enfrentar uma eleição. Já temos que direcionar o partido”, explicou Dagoberto.

Entre os potenciais candidatos, está o juiz federal Odilon Oliveira. Ele é pai do vereador Odilon. “Estamos contando com isso. Já conversamos e estamos aguardando uma posição, para ele sair como candidato a governo ou Senado”.