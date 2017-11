filiação Odilon confirma em evento do PDT que

será candidato ao Executivo estadual Partido pregou que juiz aposentado é 'esperança para o povo'

Durante o evento para referendar a filiação do juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, que acontece neste sábado em Campo Grande, o coordenador de campanha do PDT, João Leite Schmidt, mostrou-se confiante para a eleição de 2018. Odilon também confirmou hoje que vai ser candidato ao governo do Estado.

Ele, que também é presidente de honra do PDT, defendeu que o partido formou "quadros ideologicamente preparados". Ressaltou o nome de Ciro Gomes, presente no evento que acontece na Capital, para assumir a presidência nacional e ponderou as alianças serão bem-vindas para 2018.

"Nós vamos ganhar essa eleição (sem mecionar para quais cargos). Formamos os quadros ideologicamente preparados. (Sobre) alianças, não podemos vetar ninguém", afirmou.

O deputado federal Dagoberto, em seu discurso, depositou muita confiança no nome de Odilon para ser destaque no pleito do próximo ano. "As pessoas perderam a esperança na política. O Odilon é um homem hornado, com passado ilibado e tem extrema sensibilidade política. Nós podemos mudar. (É) a esperança para o povo de Mato Grosso do Sul".