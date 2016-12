PRESIDENTE DO SENADO OAB pedirá afastamento de Renan Calheiros, réu no Supremo

A Ordem dos Advogados do Brasil vai pedir o afastamento da Presidência do Senado de Renan Calheiros (PMDB), agora réu no Supremo Tribunal Federal. Em nota, o presidente da OAB, Claudio Lamachia, defendeu o afastamento imediato do peemedebista.

"Com a decisão tomada pelo STF de tornar o presidente do Senado, Renan Calheiros, réu em processo sobre peculato, é necessário que ele se afaste imediatamente de suas funções de presidente do Senado e do Congresso Nacional para que possa bem exercer seu direito de defesa sem comprometer as instituições que representa", argumentou.