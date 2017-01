ASSEMBLEIA OAB aponta ao Ministério Público funcionários fantasmas de dois deputados Lista irá subsidiar investigações feitas por promotor de Justiça

Alguns funcionários fantasmas dos gabinetes dos deputados estaduais Paulo Corrêa (PR) e do Cabo Almi (PT), na Assembleia Legislativa, foram descobertos pela OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul). O presidente da instituição, Mansour Elias Karmouche, encaminhou a relação ao procurador-geral de Justiça, Paulo Passos, para subsidiar as investigações do Ministério Público Estadual (MPE).

O processo está em andamento no Gecoc (Grupo Especial de Combate a Corrupção), sob responsabilidade do promotor de Justiça, Marcos Alex Vera de Oliveira, que aguarda desde o dia 9 de dezembro de 2016 as respostas do Legislativo.

A última movimentação é do presidente da OAB-MS. No dia 14 de dezembro, de 2016, Mansour apresentou uma séria de acusações contra parlamentares. Dentre elas o nome de alguns servidores da Assembleia que estariam recebendo sem trabalhar.

