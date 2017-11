caminho para eleição Novo comando do PSDB tem

missão de oxigenar partido para 2018 Convenção estadual hoje elegeu e empossou Beto Pereira

A Convenção Estadual do PSDB elegeu e empossou hoje (11) pela manhã o novo diretório do partido para o mandato do próximo biênio.

A presidência da sigla ficou com o deputado estadual Beto Pereira. “Hoje foi uma grande festa. Um verdadeiro sucesso. Mais de 2 mil pessoas prestigiaram o evento com representatividade de todos os municípios do Estado. Outras agremiações partidárias participaram do evento conosco”, ressaltou o novo líder da legenda.

Estiveram presente no encontro políticos do PSB, PPS, Solidariedade, PT do B e DEM.

Segundo ele, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que estará focado na administração no próximo ano. “Ele enfatizou que vai se dedicar nesse momento ao governo. O destino político vai ser tocado pelo partido”, revelou Beto.

O que a executiva estadual do PSDB vai trabalhar intensamente agora é iniciar as tratativas com os demais partidos para as eleições do ano que vem.

“Agora nós temos que estabelecer uma sistemática dentro do partido de encontros, fóruns regionais e em Campo Grande. Com isso, fazer a oxigenação do partido para pavimentar o caminho para 2018”, explicou Beto Pereira.

ADVERSÁRIOS

Sem confirmar uma possível candidatura à reeleição de Azambuja, Beto foi bastante republicano em relação aos virtuais adversários dos tucanos na disputa para governo do Estado.

Os principais nomes nesse embate são de André Puccinelli (PMDB) e Odilon de Oliveira (PDT), que hoje pela manhã, em evento da sigla, assumiu que vai entrar no páreo. “Primeiro nós vamos fazer o nosso dever de casa. E o nosso dever de casa é também conversar com os partidos aliados.”