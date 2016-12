PESQUISA Nelsinho Trad lidera a preferência do eleitor campo-grandense para senador O ex-governador José Orcírio, do PT, ficaria hoje, com a segunda vaga

A menos de dois anos das eleições de outubro de 2018, os eleitores de Campo Grande já manifestam a intenção de voto para senador. Duas vagas estarão em jogo: a de Waldemir Moka (PMDB) e de Pedro Chaves (PSC). Mas se as eleições fossem hoje, nenhum dos dois garantiriam a posse de suas cadeiras para outro mandato de oito anos. O nome preferido do eleitor é do ex-prefeito da Capital Nelsinho Trad (PTB). Ele teria hoje 40,68% das intenções de voto, quase o dobro do segundo colocado, o ex-governador e deputado federal José Orcírio dos Santos, o Zeca do PT, com 21,55%.

A pesquisa foi realizada pelo Ipems (Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda.) no período de 19 a 21 deste mês com 400 eleitores campo-grandenses.

O senador Waldemir Moka, com planos de concorrer à reeleição, conta com 17,76% das intenções de voto na Capital. Em 2010, ele teve vitória apertada sobre os deputados federais (na época) Murilo Zauith (PSB) e Dagoberto Nogueira (PDT).

