planos Nelsinho diz que aprendeu

com a derrota nas eleições Ex-prefeito confirmou a intenção de concorrer ao Senado em 2018

Favorito na pesquisa de intenções de votos para senador, o ex-prefeito da Campo Grande Nelsinho Trad (PTB) confirmou sua participação na disputa das eleições para a vaga em 2018.

De acordo com a pesquisa do Ipems (Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda.) divulgada ontem pelo Correio do Estado, se a eleição fosse hoje ele conquistaria a primeira vaga com 40,68% dos votos.

“A gente fica extremamente feliz por constatar o reconhecimento da população de Campo Grande por uma folha de serviços prestados a essa cidade. Foram 1044 obras em oito anos, onde tive uma transição extramente tranquila, com todos os compromissos financeiros pagos. Eu penso que as pessoas estão valorizando o que fizemos. Pesquisa reflete o momento de agora. De uma eleição que ganhamos junto com Marquinhos Trad (PSD) e a certeza que daqui para frente tem que trabalhar cada vez mais para melhorar e ampliar esse resultado”, disse Nelsinho.

Derrotado na eleição para governador em 2014, ele avalia o novo cenário político favorável a seu nome como resultado de uma reflexão dos eleitores.

“Lá atrás quando não tive sucesso eleitoral, as pessoas estavam procurando uma novidade e acabou sendo encarnada no atual governador. Hoje elas estão reconhecendo pela pesquisa essa folha de serviços prestados que fizemos para Campo Grande e para Mato Grosso do Sul”.

