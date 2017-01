NOMEADO Namorado de vereadora pode

ganhar mais de R$ 6 mil na Câmara Anderson Guimarães já trabalhava com Dharleng Campos na prefeitura

O namorado da vereadora Dharleng Campos (PP) foi nomeado para trabalhar como assessor parlamentar III na Câmara Municipal. O salário base que ele deve receber é de R$ 2.032,22, conforme o site da Transparência da Casa de Leis, mas pode ser acrescido até 200% com gratificação, elevando-se para R$ 6.096,66. Nesse tipo de função há 19 pessoas contratadas.

A nomeação dele foi publicada no Diário Oficial do Município na edição do dia 10 de janeiro, com validade retroativa ao começo do mês.

Anderson Regis Guimarães, que é advogado, já trabalhava com Dharleng durante o mandato de Alcides Bernal (PP) no Executivo. Ela era secretária de Desenvolvimento Econômico e ele ocupava cargo de chefe de assessoria II, com vencimento em novembro do ano passado de R$ 3.483,22.

Na prefeitura, ele foi admitido no dia 1º de outubro de 2015. Em seu primeiro contracheque, em novembro do ano retrasado, ele recebeu R$ 6.966,44, sendo que foi pago a remuneração de R$ 3.483,22 e a mesma quantia com a justificativa de "outras remunerações retroativas". As informações constam no Portal de Transparência da Prefeitura de Campo Grande.

A reportagem não conseguiu contato com Guimarães e a vereadora ainda não retornou mensagem enviada a ela.