cúpula Mudança no comando do PMDB

e troca de líder de bancada Mochi passaria a presidência para André coordenar as eleições

Há mudanças à vista na cúpula do PMDB de Mato Grosso do Sul. Já está confirmada, para o próximo semestre, a saída do presidente regional da sigla, deputado estadual Junior Mochi.

No lugar dele já está certo que quem assume é o ex-governador André Puccinelli. O líder máximo da legenda no Estado terá a missão de fortalecer a sigla para as próximas eleições.

Parte dessa tarefa deve incluir seu nome na disputa para governador, sendo um dos principais adversários do candidato à reeleição Reinaldo Azambuja (PSDB).

De acordo com uma forte liderança da sigla, o crescimento da corrente interna do partido para o nome de André tem feito o grupo que apoia uma aliança com os tucanos anunciar saída de funções importantes. Além de Mochi, este é o caso do deputado estadual Eduardo Rocha. Ele é o único que tem declarado publicamente que, se o ex-governador não for o candidato do PMDB, a alternativa é se aliar a Azambuja.

