Pena ampliada Ministério Público Federal defende

aumento de pena para Lula Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e seis meses

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou nesta segunda-feira (31) recurso contra a sentença do juiz Sérgio Moro que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em processo da Operação Lava Jato que envolve um triplex em Guarujá e o armazenamento de bens de Lula.

Moro, que condenou o ex-presidente a 9 anos e seis meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em razão do apartamento e absolveu Lula em relação ao acervo presidencial.

A força-tarefa pede aumento da pena aos réus do processo e também a condenação do ex-presidente e mais duas pessoas em relação ao armazenamento do acervo presidencial. Leia o documento na íntegra.

O ex-presidente foi condenado em processo que investigou se o apartamento no Guarujá, litoral de São Paulo, era propina paga pela OAS a Lula por contratos firmados pela empresa na Petrobras. Lula nega as acusações, e na avaliação dos advogados que o representam, Moro teve atuação política na sentença.

Por "falta de prova suficiente da materialidade", o juiz absolveu Lula das acusações de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o armazenamento do acervo presidencial numa transportadora, que teria sido pago pela empresa OAS.