OCUPA BRASÍLIA Movimentos pretendem levar 1,5 mil pessoas de MS para protesto no DF Ato está programado para acontecer na quarta-feira

Após realizarem manifestação neste domingo na região central de Campo Grande pela realização de eleições presidenciais diretas e a saída do presidente Michel Temer (PMDB), movimentos sindicais e sociais do Estado preparam caravana para participar da marcha nacional “Ocupa Brasília”, programada para a próxima quarta-feira (24) na capital federal.

A expectativa é que 40 ônibus saiam do Estado na véspera do ato político, reunindo cerca de 1,5 mil manifestantes em Brasília, de acordo com organizadores ouvidos pelo Portal Correio do Estado.

A expectativa da Frente Brasil Popular, que organiza o evento junto com as centrais sindicais e frente Povo Sem Medo, é reunir 100 mil pessoas em Brasília.

A mobilização, que tem como objetivo protestar contra as reformas previdenciária e trabalhista, ganhou novo contorno com as reivindicações “Fora Temer” e “Diretas Já”, após as denúncias contra o presidente Michel Temer (PMDB), quando foram divulgados áudios em que supostamente ele teria dado aval aos donos da empresa JBS para silenciar o ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB).