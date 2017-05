DELAÇÃO Mônica Moura diz ter recebido dinheiro “por fora” de produtor sul-mato-grossense Produtor de vídeos Giovani Favieiri teria participado de esquema de propina

A marqueteira Mônica Moura delatou mais um sul-mato-grossense no esquema de caixa 2. Desta vez é o produtor de vídeos Giovani Favieri o citado no esquema de propina durante a campanha do ex-prefeito cassado de Campinas, Dr. Hélio (PDT), em 2004. É uma das raras vezes em que nenhum partido participa da negociação. Segundo a publicitária o acordo foi firmado entre os publicitários.

“Não tinha político nessa história. Nós recebemos da empresa desses marqueteiros algo em torno de R$ 600 mil. Mas teve caixa 2. Teve uma parte por fora. Um pequeno pedaço que ficou”. A empresária conta que o desvio aconteceu de forma não planejada. “Não foi acertado antes. Era tudo em contrato, em nota fiscal. Quando chegou no final eles [Favieri e o sócio Armando Peralta] começaram a se enrolar. Para não deixar sem receber, eu aceitei uma parte em dinheiro”.

O valor estimado por ela é de de R$ 200 mil. Apenas estava acertado o valor total para o marido de Mônica, o marqueteiro João Santana, criar parte da campanha eleitoral do candidato. “Quase chegando o horário gratuito, esses marqueteiros chamaram o João para ajudar na campanha. Falaram que ele não precisava assumir, porque sabiam que ele não tinha tempo”.

Na época, o casal estava na coordenação de duas campanhas eleitorais no nordeste, mas acabou aceitando o convite. “Pediram: ‘faz umas produções pra gente, faz uns comerciais bacanas, cria alguma coisa para gente’. Porque eles sabiam que o João era bom nisso”, justificou. Ao todo foram R$ 800 mil pelo serviço e o prefeito acabou ganhando a eleição.

