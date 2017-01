MINISTÉRIO DA CULTURA Ministro descobre "Fora, Temer"

e manda demitir Luiza Ribeiro Ex-vereadora da Capital disse que não poderia se mudar para Brasília

O ministro da Cultura, Roberto Freire, demitiu, hoje, a ex-vereadora de Campo Grande Luiza Ribeiro (PPS), que havia sido nomeada recentemente para o cargo de secretária da Cidadania e Diversidade Cultural.

A demissão ocorreu depois do ministro descobrir que a sua nova secretária já havia bradado, nas redes sociais, “Fora, Temer”. Além disso, poucos dias antes de assumir o cargo, Luiza afirmou que o governo era “corrupto”.

Segundo o colunista Ilimar Franco, do O Globo, o próprio ministro foi quem encaminhou a demissão de Luiza para publicação no Diário Oficial. “Não tinha porque ela ficar. Não sabia disso. Não sigo ela no Facebook”, explicou Freire.

VERSÃO DE LUIZA

Por outro lado, a vereador postou, em seu perfil no Facebook, que ela pediu demissão, pois não poderia se desfazer de “compromissos profissionais e pessoais”, impossibilitando, assim, sua transferência para Brasília. “Assim, preferi solicitar meu desligamento e não assumir as funções para as quais fui nomeada. Agradeci ao Ministro Roberto Freire pela indicação”.