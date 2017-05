ELEIÇÕES 2018 Deputado sugere que nome

em delação não atrapalha André Marun sugere que no PMDB Simone Tebet não aparece como opção

O deputado federal Carlos Marun (PMDB), durante agenda do prefeito Marcos Trad (PSD), hoje pela manhã, declarou que a citação do nome do ex-governador André Puccinelli (PMDB) nas delações da empreiteira Odebrecht, no âmbito da operação Lava Jato, não vai interferir na campanha eleitoral de 2018 de seu correligionário.

"Enquanto não houver prova e acusação, isso não quer dizer nada. André continua sendo a nossa única opção", disse Marun.

Indagado sobre a possível condenação de André e a hipótese da senadora Simone Tebet (PMDB) se candidatar, Marun negou a possibilidade. "André é o nosso plano A, B, C, D,E e F", ratificou ele.

O deputado federal também lembrou da péssima performance que o partido teve nas eleições de 2016. "Não podemos repetir o erro, queremos candidatura própria", garantiu.

Sobre a possibilidade de o partido apoiar o PSDB em 2018, o deputado declarou que não estão cogitando sobre o assunto. "Não temos nada contra o PSDB, mas queremos candidatura própria e a chance de apoiar eles está fora de cogitação", finalizou.