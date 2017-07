'ficou mais fácil' Meirelles recebeu mais de R$ 200 milhões

em conta no exterior

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu pagamentos em conta no exterior por serviços prestados como consultoria, segundo reportagem do site Buzzfeed, publicada nesta quarta-feira (26).

De acordo com o site, as transações envolvem R$ 167 milhões três meses antes de ele assumir a pasta, em maio de 2016, e outros R$ 50 milhões, quatro meses depois de ocupar o posto.

Entre os pagadores estão nomes como as empresas norte-americanas de investimento Lazard e KKR, além da J&F, da família de Joesley Batista.

O site Buzzfeed questionou o ministro sobre o motivo pelo qual recebeu o dinheiro no exterior. A resposta por escrito, reproduzida pelo site, afirma que se tratava de uma conveniência para as empresas clientes, por serem empresas globais.

Ainda segundo as respostas do ministro reproduzidas pelo site, os rendimentos registrados em 2015 se referem a serviços prestados ao longo de quatro anos para várias empresas, em projetos de duração variável completados em 2015.

O ministro também negou conflito de interesse justificando que os recursos são hoje administrados por um gestor independente sem a sua interferência, figura conhecida como blind trust.

Os valores, segundo as respostas do ministro, foram declarados no Imposto de Renda e são consistentes com a sua experiência. A atuação de Meirelles no Banco Original, anterior à sua chegada à pasta, foi mencionada na resposta do ministro como justificativa para as remunerações.

O ministro não detalhou quanto recebeu, exatamente, de cada uma das empresas.