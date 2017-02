Felpuda

Não é só para o empresário Eike Batista que hoje as coisas estão mais difíceis. Para ex-cabeça coroada de governos petistas, que deixou Mato Grosso do Sul, na década passada, para trabalhar nos negócios do então bilionário e que colocava X no fim dos nomes dos seus empreendimentos, o passado também já foi melhor. Ele não mais frequenta escritórios luxuosos do eixo Rio-São Paulo e hoje ocupa cargo público comissionado em Dourados. Assim, assim! Ester Figueiredo