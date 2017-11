SECRETARIA DE GOVERNO Marun cotado para ministério de articulação política do Planalto Deputado foi chamado às pressas pela liderança para ficar de prontidão em Brasília

O deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) deixou, ontem, às pressas Campo Grande rumo a Brasília. Ele cancelou agenda no Estado depois de receber telefonema da liderança da bancada do partido. Marun foi aconselhado a permanecer em seu gabinete na Câmara dos Deputados para esperar chamado do Planalto a qualquer momento. O nome dele está na mesa do presidente Michel Temer para assumir o cargo de ministro da Secretaria de Governo em substituição ao tucano Antonio Imbassahy, que voltará à Câmara dos Deputados com desembarque do PSDB do governo.

“Se for convidado pelo presidente Temer, vou avaliar”, comentou ontem à tarde Marun, já em Brasília. Essa avaliação passa pela eventual proposta de permanecer no ministério até o fim do governo Temer. Sendo assim, não poderia concorrer à reeleição de deputado federal por Mato Grosso do Sul. “Essa questão preciso discutir bem com o presidente, se for convidado [para assumir ministério]”, afirmou.

O deputado federal Alexandre Baldy (GO) assumirá o Ministério das Cidades em substituição ao tucano Bruno Araújo, que pediu demissão depois de perder apoio do PSDB. Para ocupar o cargo, Baldy teve de deixar o Podemos e deverá ingressar ao PP, que faz parte da base aliada de Temer.

