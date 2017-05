EM TEMPOS DE CRISE Marcos Trad descarta cortes de pessoal e aposta em pacote de arrecadação Prefeito não detalhou como será feito o incrementos aos cofres

Apesar da crise financeira, o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), descartou a hipótese de cortes na sua administração. “Se não fosse essa superação que estamos tendo diante de tantas dificuldades a nossa cidade estaria em situação mais delicada. Hoje, o maior pensamento de quem administra crise é fazer cortes para diminuir as despesas. A nossa gestão não vai ser assim”.

Segundo ele, será ofertado um pacote de arrecadação para manter a saúde financeira da Capital. “São medidas eficientes e eficazes que ao invés de reduzir, cortando pessoas, nós vamos incrementar o cofre público”. O prefeito não soube especificar como, mas disse que sua equipe está empenhada nisso.

Hoje pela manhã ele se reuniu com os secretários municipais. Os chefes das pastas apresentaram resultados da administração até o momento. “Nos reunimos para atingir metas e fazer planejamento de ações. Os secretários apresentaram todos os compromissos que nós tivemos”.

Dentre as prestações de contas já estava a prestação de contas da 18ª edição da tradicional Feijoada do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) realizada ontem. “Fizemos um memorando de como foi. Estamos muito felizes com o resultado e em ver o engajamento da sociedade em ajudar a cidade. Todo o recurso será para comprar cobertores e roupas de frios para a população mais carente. Estamos nos acautelando porque o anúncio é que vamos ter um dos piores frios das últimas décadas”.

Antes da reunião, ele foi ao encontro da torcida do Novo Operário. “Às 5h30 eu fui ao encontro da torcida que está representando Campo Grande na final do Campeonato Estadual de Futebol. Fui lá dar força para eles nesta etapa”.

Depois da manhã movimentada, o prefeito seguia para a sede da Colônia Japonesa, onde acontece um campeonato de beisebol.