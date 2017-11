Unanimidade Márcio Monteiro agradece deputados pela aprovação para conselheiro no TCE Secretário de Fazenda disse que "novo desafio" será cumprido com responsabilidade

Secretário estadual de Fazenda, Márcio Monteiro, foi até a Assembleia Legislativa após o fim da sessão de hoje agradecer aos deputados estaduais pela aprovação de seu nome para assumir o lugar do conselheiro José Ricardo Cabral no Tribunal de Contas do Estado (TCE). A escolha foi aprovada por 20 votos a 0.

Monteiro foi indicado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para assumir a cadeira deixada por José Ricardo Cabral, que se aposentou na semana passada. Ele deve assumir a vaga após publicação da decisão em Diário Oficial, quando será definida a data da solenidade de posse.

“É um novo desafio. Primeiro agradecer a confiança do governador, que fez a indicação do meu nome, e a consequente aprovação dos deputados por unanimidade dos presentes, que nos deixa orgulhoso mas também, ao mesmo tempo, demontra a responsabilidade que nos cabe a partir do momento que a gente estiver nessa corte de contas", disse.

Novo conselheiro afirmou que cumprirá o dever constitucional de zelar pelas questões públicas e patrimônio público, além de cumprir o papel de fiscalização e orientação competentes ao TCE.

Monteiro pontuou ainda que o Tribunal de Contas não é mais um órgão apenas fiscalizador, mas que tem aberto diálogo com gestores.

Além dele, também foi aprovado o nome do deputado Flavio Kayatt para substituir Marisa Serrano.