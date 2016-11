TUMULTO GERAL Manifestantes protestam em frente

ao Congresso contra Teto de Gastos

Milhares de manifestantes se concentram, neste momento, no gramado em frente ao Congresso Nacional em protesto principalmente contra a PEC do Teto de Gastos Públicos (PEC 55/16), atualmente em análise no Senado.

A maioria do público é formada por estudantes ligados à UNE e a movimentos que ocuparam universidades e escolas públicas recentemente, mas também há indígenas e sindicalistas, entre outros grupos.

Além da PEC 55/16, apelidada por eles como “PEC da Morte”, os manifestantes entoam palavras de ordem contra o governo Temer e a medida provisória que reforma o ensino médio (MP 746/16) e a favor das demarcações de terras indígenas.

Confronto com a polícia

Alguns participantes do protesto chegaram a gritar “Ocupa o Congresso”, razão pela razão o policiamento ao redor do prédio foi reforçado. Houve incidentes entre manifestantes e policiais.

Estudantes chegaram a virar um carro estacionado na rampa próxima ao gramado. A Polícia Militar, por sua vez, reprimiu o ato com gás de pimenta e bombas de efeito moral.

Segundo boletim divulgado pela PM, havia dez mil pessoas no protesto às 17h30 (horário de Brasília)