CAÇA-FANTASMA Mais de 1 mil servidores da

Assembleia vão precisar 'bater ponto' Cadastramento de todo quadro funcional deve começar na próxima semana

Os 1.178 funcionários da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul devem passar por cadastramento a partir da próxima semana. O processo é para implantação do ponto eletrônico.

Diretor da empresa que vai fornecer o equipamento, a Seletiva RH Controle de Ponto e Acesso, reuniu-se com o primeiro secretário, Zé Teixeira (DEM), para repassar informações sobre os procedimentos que precisarão ser realizados.

A Casa de Leis está envolvida em suspeita de ter funcionários fantasmas e há dois procedimentos em discussão para apurar esses casos. Um deles foi proposto pelo deputado e prefeito eleito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), o outro envolve conversa que vazou revelando o deputado Paulo Côrrea (PR) orientando o colega Felipe Orro (PSDB) sobre a "maquiagem" na folha de ponto.

Diante das denúncias, o presidente Junior Mochi (PMDB) determinou a abertura de processo licitatório para a compra dos equipamentos há um mês.

"Cobrei celeridade no processo de cadastramento dos servidores. Nossa previsão é começar este cadastramento na próxima semana", disse Zé Teixeira, via assessoria de imprensa.

O primeiro secretário reforçou esse pedido a Rodrigo Márcio, diretor da Seletiva RH, com quem se reuniu na quinta-feira (1º). Diretores de departamento da Assembleia Legislativa também participaram do encontro.

Foi divulgado hoje que o equipamento a ser utilizado é o Inner Rep Plus BioPro, que tem aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e recebeu homologação do Ministério do Trabalho.

Para tentar transparecer lisura no processo, a Assembleia informou que esse equipamento é o mesmo utilizado na Base Naval de Ladário e na Fundação Centro de Estudos Santa Casa.

"As máquinas de controle de acesso contam com a mais moderna tecnologia de segurança, qualidade necessária para evitar falhas no controle do ponto", garantiu o diretor da empresa, via assessoria de imprensa. Foram adquiridas duas máquinas de ponto, com custo total de R$ 6 mil.