depoimento Lula fica quase quatro horas e meia

frente a frente com Moro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou por quase quatro horas e meia frente a frente com o juiz federal Sérgio Moro, no primeiro depoimento prestado como réu em ação que investiga ilegalidades envolvendo apartamento no Guarujá e o petista, como ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro.

A audiência foi na Justiça Federal de Curitiba (PR). Ela iniciou-se às 14h10 (de Brasília) e foi encerrada perto das 19h (horário de Brasília). A presidente cassada Dilma Rousseff foi a Curitiba e acompanhou Lula pela cidade. Parlamentares do PT também acompanharam o correligionário. Dilma foi de voo comercial do Rio Grande do Sul para o Paraná, enquanto o ex-presidente viajou em jato particular.

Há previsão para que Lula fale com a imprensa ainda na noite de hoje. Os advogados dele indicaram que haverá coletiva. Ato na praça Santos Andrade, em Curitiba, onde foi montado palco, deve ser ter pronunciamento de Lula e Dilma. Há transmissão ao vivo do movimento neste link.

O depoimento não foi transmitido ao vivo. Nenhum dos participantes da audiência também foi autorizado entrar na sala com celular.

ASSISTA AO VIVO