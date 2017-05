marketing Loja Marisa polemiza ao ironizar 'culpa'

de esposa de Lula no caso do tríplex

"Se sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa." Estampada em perfis virtuais das lojas Marisa, a frase alimentou a polarização nas redes sociais, ao fazer piada com a esposa do ex-presidente Lula, morta em fevereiro.

Em depoimento ao juiz Sergio Moro, na quarta-feira (10), o petista rechaçou a acusação de que a OAS teria reformado um tríplex para ele no condomínio Solaris, em Guarujá (SP).

Moro questionou por que dona Marisa visitou o apartamento em 2014, o que seria uma prova do interesse do casal no imóvel.

Lula disse desconhecer esse episódio e afirmou que, na época, ele já havia desistido da compra. "Eu não sabia que tinha tido visita. Não sei o senhor tem mulher, mas nem sempre ela pergunta para a gente o que vai fazer."

A peça publicitária da cadeia de roupas pegou carona na ideia de que Lula teria responsabilizado a esposa no caso -a defesa do ex-presidente disse, em nota, que "a Lava Jato atenta contra memória de Marisa".

Parte dos internautas aplaudiu, outra tachou a campanha de Dia das Mães como de mau gosto. "Que forma mais ridícula de divulgar a marca! Nojo", escreveu uma usuária no Instagram da marca, refletindo o tom geral de repúdio. No mesmo embalo foi este comentário: "Lixo! Loja escrota! Campanha escrota! Covarde! Aproveitadora! Vocês se arrependerão desse absurdo!".

Pedidos de boicote à grife pulularam no Facebook. "Falta de respeito. Deram um tiro no pé. Os consumidores desa loja são aqueles que estão sendo prejudicados por esse desgoverno Temer. A elite não compra nessa loja. Boicote total a essa empresa", escreveu um internauta.

Entre os comentários de aprovação: "Dane-se se ela morreu. Pq? Tá com medo da assombração dela voltar e comprar outro tríplex?" e "petistas nojentos reclamando que a loja desrespeitou a Marisa, contudo quando o calhorda do Lula colocou toda a culpa da corrupção nas costas da falecida mulher ninguém achou ruim, né?! IDIOTAS!!!!!".

A internet já havia abraçado um novo meme, que associa Marisa Letícia a todos os males do mundo, da tomada de três pinos à morte da personagem Odete Roitman na novela "Vale Tudo".

Procurada pela reportagem, a marca disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que não comentaria a propaganda -que continuava no ar até a noite de sexta (14).