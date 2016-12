CASSAÇÃO DE BERNAL Justiça ainda não analisou a denúncia da Coffee Break, investigada pelo Gaeco Inquérito tem mais de 40 mil páginas

Algumas faixas e cartazes alusivas a Operação Coffee Break estão espalhadas pela cidade como protesto pelo fim da investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). A operação, marcou o cenário político local nos últimos dois anos e até o momento não teve resultado expressivo. O encaminhamento do processo para a primeira instância fez com que as respostas esperadas não chegassem no tempo estimado. O juiz ainda nem analisou a denúncia do Ministério Público.

Neste domingo, a Capital vai entrar em uma nova administração municipal sem saber se houve “compra e venda” de votos de vereadores para cassação do mandato do prefeito Alcides Bernal (PP). Parte da população considera os quatro anos da gestão do progressista perdidos. Já a outra parte crede Bernal em chefiar o Executivo.

Neste contexto a operação que motivou movimentos sociais a participarem das manifestações nas ruas, pedindo resultados, não refletiu nas urnas. Nas eleições deste ano a maior parte dos 14 vereadores incriminados pelo Ministério Público Estadual conseguiram garantir mais quatro anos de mandato: João Rocha (PSDB), Paulo Siufi (PMDB), Eduardo Romero (Rede), Otávio Trad (PTB), Carlão (PSB) e Gilmar da Cruz (PRB).

Foram rejeitados pelos eleitores os vereadores Flávio César (PSDB), Edil Albuquerque (PTB), Chocolate (PTB), Edson Shimabukuro (PTB) e Jamal Salem (PR). Já Mário César (PMDB) e Airton Saraiva (DEM) nem sequer quiseram participar do pleito. O ex-vereador Alceu Bueno (sem partido) faleceu.

Com mais de 40 mil páginas e arquivos de mídia a serem anexados a demora para tramitar no Fórum de Campo Grande era prevista, mas não tanta. A expectativa era que fosse concluída ainda neste ano. Mas, de forma proposital, ao ganhar mais um grau de jurisdição para recurso os envolvidos obtêm a oportunidade de recorrer a mais uma instância de eventuais condenações.

ENTENDA

A denúncia foi feita pelo Procurador-Geral do Ministério Público Estadual (MPE), Paulo Passos, no dia 31 de maio deste ano com base na investigação do Gaeco. O processo tramitava no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, mas desceu para primeira instância quando o então vice-prefeito, Gilmar Olarte (sem partido), renunciou ao cargo. A estratégia da defesa para perder o foro privilegiado acabou beneficiando todos os envolvidos no esquema com mais tempo.