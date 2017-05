denúncia José Orcírio e Vander voltam a ser

alvos de delações na Lava Jato Eles negaram a declaração de João Santana de serem beneficiários de caixa 2

Citados nas delações dos marqueteiros João Santana e Monica Moura, os deputados federais José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT e Vander Loubet (PT) negaram ter recebido caixa 2 durante campanhas eleitorais. Por terem foro privilegiado, os depoimentos foram anexados a inquéritos em andamento que estão na Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).

Zeca afirmou que nunca teve contato com o casal. “Se quer ouvi falar da Mônica na minha vida. Ela diz que acertou com o Delcídio [do Amaral, senador cassado]. Que foi o João Santana que repassou o dinheiro e supostamente uma parte disso seria para minha campanha. Se ela não lembra direito, imagina eu”.

Já Vander divulgou uma nota em sua página oficial no Facebook. “A respeito da declaração de Monica Moura de que teria recebido dinheiro do chamado caixa dois na minha campanha a prefeito de Campo Grande em 2004, esclareço que essa informação não é verdade”.

*Leia reportagem, de Gabriela Couto, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.