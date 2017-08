Lide João Doria usa estrutura do Grupo de Líderes Empresariais para rodar o país Ele se deslocou a cinco cidades para comparecer a eventos do Lide

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), tem feito uso da estrutura do Lide (Grupo de Líderes Empresariais), que ele fundou e do qual se licenciou, para rodar o país.

Nas últimas semanas, o tucano se deslocou a cinco cidades para comparecer a eventos que tiveram o Lide entre os organizadores.

As viagens fazem parte da agenda nacional que ajudam a colocar Doria no páreo para a disputa à Presidência. Ele nega ser candidato, mas diz que "não vai se furtar. Evidentemente quando sou homenageado, eu vou e participo".

Nesta sexta (18), Doria foi a Fortaleza para evento do qual o Lide Ceará foi um dos três organizadores. Depois voou a Recife para seminário promovido pelo Lide Pernambuco, cujo presidente, Drayton Nejaim, desligou o telefone quando questionado pela reportagem sobre a iniciativa.

O Lide faz parte do Grupo Doria, cujo comando acionário o tucano passou ao filho. Em sua agenda pública, Doria não explicita quando os eventos têm o Lide na organização.

Em Curitiba, no dia 3, a palestra do prefeito teve "apoio institucional" do Lide Paraná. Segundo a seccional, houve colaboração com a produção do evento.

Em Salvador, no dia 9, Doria fez uma palestra promovida pelo Lide Bahia e outras duas organizações. Depois jantou com empresários como o presidente do Lide Bahia, Mario Dantas.

Em Brasília, em junho, o Lide local fez almoço para o tucano com a Fecomercio.

As agendas nacionais com frequência adquirem caráter político-eleitoral.

Em Natal, na quarta (16), a viagem foi turbinada por um amigo e entusiasta de sua possível candidatura.

Doria recebeu o título de cidadão natalense não na Câmara, mas no Teatro Riachuelo, pertencente a Flávio Rocha, dono da Riachuelo.

Na ocasião, sugeriu-se que os dois formassem chapa juntos para o Planalto.

Para o professor de políticas públicas da Fundação Getulio Vargas Marco Antonio Teixeira, o envolvimento do Lide nos eventos é " temerário".

"Doria não é mais o homem privado que capta recursos, mas o homem público que pode apoiar. Cria um mal-estar. Amanha alguém pode falar que o Lide pode ter contatos facilitados. Quanto maior o distanciamento, melhor."

A prefeitura diz que "é natural que empresários que tiveram relação com o empresário Doria compareçam a eventos em que o agora prefeito é homenageado". O prefeito diz que viaja usando seu jatinho.