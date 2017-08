Mudança Partidária Jair Bolsonaro e Coronel David

deixam PSC para integrar o PEN Deputado federal deve anunciar a mudança ao vivo pelo Facebook

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) deve anunciar, ao vivo em sua página no Facebook, a ida para o Partido Ecológico Nacional (PEN). A declaração está prevista para o dia 10 de agosto. "Ele já me garantiu que vai sair do PSC e me perguntou se vou acompanhá-lo", disse o deputado estadual Coronel David (PSC), que também confirmou sua ida ao PEN.

Além de David e Bolsonaro, outro parlamentar que recebeu convite para mudar de partido foi o senador Pedro Chaves (PSC). "Bolsonaro mandou mensagem pra mim ontem e convidou o senador. O deputado vai procurar o Pedro Chaves em Brasília", declarou o coronel.

O parlamentar não quis confirmar, mas sinalizou a possibilidade de o juiz Odilon de Oliveira também ser uma das opções do partido para algum cargo político, que será disputado nas eleições de 2018. "Ele não tem carreira política, nem militar, mas tem o meu perfil e do Bolsonaro e também não gosta de bandido", finalizou David.