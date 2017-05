Vitória Ilda Machado é absolvida por 5 votos

a 1 no Tribunal Regional Eleitoral Juíza cassou mandato da prefeita por compra de votos em campanha eleitoral

A prefeita de Fátima do Sul, Ilda Machado (PR), conseguiu vitória no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) sobre a juíza Rosângela Alves de Lima Fávero, que cassou o seu mandato por compra de votos durante a campanha eleitoral. O TRE-MS, por cinco votos a um, atendeu ao pedido da defesa para considerar ilícita a gravação do vídeo.

De acordo com a defesa, o vídeo produzido de forma ilícita pelo eleitor Ederson Ferreira Gonçalves procurou induzir a prefeita à situação forjada na gravação de sua conversa.

O vídeo mostrou a então candidata entregando R$ 700 em troca de voto. Baseado nessa gravação, o Ministério Público Eleitoral denunciou a prefeita e a juíza considerou o vídeo como prova e cassou o mandato de Ilda Machado.

A defesa destacou ainda outra manobra de Ederson para incriminar a prefeita de arquitetar o seu sequestro. A Polícia Civil apurou depois que o eleitor não foi sequestrado, pois passou a noite em uma boate e dormiu em motel. Diante disto, o TRE-MS manteve o mandato da prefeita.