DECLARAÇÃO Hillary chama Trump de "asqueroso" em livro de memórias Trecho da versão em áudio do livro, foi divulgado pela emissora MSNBC

A ex-candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton chamou o presidente, Donald Trump, que a venceu nas últimas eleições, de "asqueroso" em um livro de memórias que conta a campanha presidencial de 2016. A informação é da EFE.

Um trecho da versão em áudio do livro, divulgado hoje (24) pela emissora MSNBC e lido pela própria ex-secretária de Estado, cita um incidente ocorrido em um dos debates entre os dois. "Foi incrivelmente incômodo. Ele estava literalmente respirando no meu pescoço. Minha pele arrepiou", disse ela no livro intitulado "What Happened?" (O que aconteceu?).

"Você se mantém calma, segue sorrido e continua como se não estivessem invadindo de maneira repetida seu espaço? Ou você se vira, olha nos olhos e diz alto e claro: sai para lá, asqueroso. Se afaste de mim. Já sei que você se encanta em intimidar as mulheres, mas não pode me intimidar", continua a ex-primeira-dama.

Hillary se referia a um dos momentos mais comentados do segundo debate presidencial, quando Trump se aproximou dela em várias ocasiões. Quando ela respondia às suas intervenções, o agora presidente se posicionava nas costas da democrata.

O novo livro da democrata, que indicou que as memórias são uma tentativa de esclarecer a sua fracassada tentativa de chegar à presidência, será publicado no próximo dia 12 de setembro.