discurso 'Governo não mente para

o povo brasileiro', diz Temer

Com a previsão de aumento do deficit público, o presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (10) que "não mente ao povo brasileiro" e que são tomadas "medidas rigorosas" para equilibrar as contas públicas.

Em discurso, o peemedebista afirmou que tem adotado medidas tanto de responsabilidade fiscal como social e que não fica "apenas nas palavras".

Na segunda-feira (14), o governo deve anunciar a revisão das metas fiscais de 2017 e 2018, com um aumento de deficit de R$ 20 bilhões para este ano e de R$ 30 bilhões para o ano que vem.

"A cada dia, nós praticamos um ato. Em responsabilidade fiscal, o governo não mente para o povo brasileiro. Muitas vezes, tomamos medidas rigorosas, mas indispensáveis para higidez das finanças públicas do nosso país. E quando falo na responsabilidade social, não ficamos apenas nas palavras, mas ficamos na ação", disse.

A previsão inicial era de que o anúncio ocorresse nesta quinta-feira (10), mas o presidente decidiu segurar para fechar os últimos detalhes sobre medidas de redução de despesas, que serão anunciadas conjuntamente.

Entre as que foram sugeridas pelo núcleo político do governo, com apoio do Ministério do Planejamento, está a aprovação no Congresso Nacional da proposta de cumprimento do teto salarial, hoje estabelecido no limite mensal de R$ 33,7 mil.

O presidente participou de evento, no Palácio do Planalto, de anúncio dos lucros do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

Em discurso, ele defendeu ainda a necessidade de um maior diálogo do poder público com a sociedade para compreender os problemas do país.

"Se você se encastela, se encasula e não dialoga, não percebe os naturais influxos e naturais sugestões que surgem da conversa ampla que se faz ao longo do tempo", disse.

O peemedebista disse que a sua gestão tem estimulado o emprego e a formalidade e voltou a defender a necessidade de uma pacificação nacional.

"É necessário colocar os brasileiros sem nenhuma animosidade entre si. Não brasileiros contra brasileiros, mas brasileiros com brasileiros", disse.

O presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, afirmou que, em média, os trabalhadores receberão R$ 29,62 em suas contas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) até 31 de agosto por causa da distribuição dos lucros.

O valor vai variar de acordo com o montante que o trabalhador possui em conta. No total, serão R$ 7,28 bilhões distribuídos, ou metade do lucro do FGTS em 2016.