REFORMA ADMINISTRATIVA Governo de Mato Grosso do Sul pode extinguir até três secretárias Projeto será discutido este fim de semana

O Governo de Mato Grosso do Sul pode extinguir até três secretárias na reforma administrativa que deve ser enviada na próxima semana à Assembleia Legislativa.

O presidente do Legislativo, Junior Mochi (PMDB), informou que conversou com o governador Reinaldo Azambuja sobre a fusão da secretaria de habitação com a de infraestrutura e da pasta de produção e desenvolvimento agrícola com a do meio ambiente e desenvolvimento econômico.

De acordo com o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, a pauta ainda está em aberto e o assunto será discutido neste fim de semana. “Não está nada consolidado”, disse, adiantando que outra secretária também pode ser extinta.

REFORMA

Projeto que deve ser entregue logo na primeira semana de trabalho dos deputados prevê série de medidas para cortar gastos e enxugar a máquina. Ela não incluiria aumento de impostos e está condicionada ainda a fatores como inflação e aumento de receita.

Pacote de medidas de ajuste fiscal inclui teto de gastos públicos, demissão de comissionados e aumento de 11% para 14% na contribuição de servidores para a previdência estadual.

Alternativas de redução de custo, segundo o secretário de Receita Marcio Monteiro, incluem devolução de carros alugados, revisão de incentivos fiscais a empresas e mesmo redução no número de impressoras para se conter déficit de R$ 100 milhões mensais nas contas públicas.