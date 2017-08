JANTAR Geraldo Alckmin convida tucanos para debater programa de governo Mais cedo, ainda na segunda (28), o tucano esteve com o governador de Goiás

Em jantar na segunda (28), o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), convidou prefeitos do ABC Paulista para integrar núcleos de discussão que formarão seu programa de governo para a disputa presidencial. Os grupos ainda estão em formação.

O prefeito de São Paulo, João Doria, que se movimenta como presidenciável, não foi convidado.

Segundo a Folha de S.Paulo apurou, questionado pelos prefeitos sobre Doria, Alckmin disse que "não é um problema".

O governador paulista se mostrou entusiasmado com a eleição, afirmou que a grande dificuldade será reverter a ojeriza da população pela política e disse que espera uma leve melhora na arrecadação no fim do ano.

O anfitrião Orlando Morando (PSDB), prefeito de São Bernardo do Campo (SP), considerou Alckmin "animadíssimo".

Mais cedo, ainda na segunda (28), o tucano esteve com o governador Marconi Perillo, de Goiás, cotado para assumir a presidência do PSDB em dezembro, e voltou a defender prévias para a escolha do presidenciável tucano.