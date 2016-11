INVESTIGAÇÃO “Fantasmas” da Assembleia Legislativa serão “caçados” por procurador-geral Deputados devem entregar ao MPE a relação de funcionários

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPE), Paulo Passos, irá investigar a existência de servidores “fantasmas” na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. “Irei apurar a existência de servidores “fantasmas”, cedências passíveis de ilegalidade, controle de horário, quantidade de servidores por gabinetes e a existência de ato que regre, em conformidade com o ordenamento jurídico, a situação dos servidores””, declarou Passos ao jornal Correio do Estado.

O inquérito civil aberto nesta semana, tem como objetivo investigar eventual fraude ou ausência de sistema de controle de frequência dos servidores da Casa de Leis, em dissonância aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, bem como aferir eventual ilegalidade no ato da Mesa Diretora que permite a contratação de comissionados sob responsabilidade do deputado estadual.

(*) A reportagem, de Gabriela Couto, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.