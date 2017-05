Lava Jato Ex-braço-direito de Janot atua em escritório que negociou acordo com JBS Marcelo Miller deixou o Ministério Público Federal em março

O ex-procurador da República Marcelo Miller, um dos principais braços-direitos de Rodrigo Janot no Grupo de Trabalho da Lava Jato, atua no escritório que negocia com a Procuradoria Geral da República os termos da leniência do grupo JBS, que fechou acordo de delação premiada na operação. A informação foi divulgada com exclusividade na reportagem de Vera Magalhães, no Estadão.

Miller deixou o Ministério Público Federal para migrar para a área privada em março deste ano. A decisão, que pegou a todos de surpresa, veio a público em 6 de março, véspera da conversa entre Joesley Batista e Michel Temer, gravada pelo empresário, no Palácio do Jaburu, que deu origem à delação.

Marcelo Miller esteve a frente da delação do senador cassado Delcídio do Amaral (ex-PT), homolada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no início do ano passado. Á época, o ex-líder do Governo no Senado detalhou esquema de loteamento político e corrupção na Petrobras, onde foi diretor. Miller era um dos mais duros procuradores do Grupo de Trabalho do Janot, um núcleo de procuradores especialistas em direito penal recrutado pelo procurador-geral em 2013 para atuar na Lava Jato. Ex-diplomata do Itamaraty e considerado um dos mais especializados membros do MPF em direito internacional e penal, Miller esteve à frente de delações como a do ex-diretor da Transpetro Sergio Machado e do ex-senador Delcidio do Amaral.

Nos dois episódios foi usado o expediente que deflagrou a delação de Joesley: gravação feita sem o conhecimento de quem estava sendo gravado. No caso Delcídio, quem gravou foi Bernardo Cerveró, o filho do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró. Sergio Machado gravou vários expoentes do PMDB e ofereceu as fitas à PGR, o mesmo que fez com que Joesley começasse a negociar a colaboração.

Miller, ainda segundo o jornal, passou a atuar no escritório Trench, Rossi & Watanabe Advogados, do Rio de Janeiro, contratado pela JBS para negociar a leniência.

O acordo é considerado inédito, pois foi utilizado pela primeira vez o instituto da ação controlada na Lava Jato. Assim, os delatores não precisarão ficar presos, não usarão tornozeleira eletrônica, poderão continuar atuando nas empresas e teriam, inclusive, anistia nas demais investigações às quais respondem

A Procuradoria Geral da República, procurada pelo Estadao, afirmou que Miller não participou da negociacão da delação, e que existe inclusive uma cláusula de que ele não pode atuar pelo escritório nos acordos.