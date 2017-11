habeas corpus Ex-advogado de Michel Temer

tenta tirar Puccinelli da prisão Pedido de soltura foi protocolado no TRF-3

O habeas corpus solicitando a soltura do ex-governador André Puccinelli (PMDB) já está no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). O advogado que aparece como impetrante no pedido é o ex-defensor do presidente Michel Temer, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, em processo no âmbito da Lava Jato.

Mariz chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Justiça no lugar de Alexandre Moraes, que entrou no Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro deste ano. O mesmo advogado também atuou na defesa de Lúcio Funaro, delator na Lama Asfáltica.

A petição foi protocolada na terça-feira (14), antes ainda das 17h30, conforme consta na consulta processual do TRF-3.

O pedido foi distribuído e o relator é o desembargador Paulo Fontes, que já julgou outros processo do ex-governador, entre eles um habeas corpus da outra vez que Puccinelli foi preso no âmbito da Lama Asfáltica, em 11 de maio, e precisou usar tornozeleira eletrônica até o dia 18 daquele mês.

Até a publicação desta matéria, ainda não havia decisão sobre a soltura de Puccinelli, que desde ontem está no Centro de Triagem Anízio Lima, que fica no Complexo Penitenciário no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ele está preso junto com o filho, André Puccinelli Junior. Como advogado, ele tinha o benefício de ficar em cela especial no Comando da Polícia Militar, mas rejeitou a premissa para ficar junto do pai.

Ambos, presos por força de mandados de prisão preventiva (sem prazo para expirar) expedidos na 3ª Vara da Justiça Federal, estão na cela 17. Mesmo local onde outros investigados da Lama Asfáltica ficaram reclusos no passado. O café da manhã aos dois foi servido por volta das 7h de hoje e eles dividem espaço com outros detentos.