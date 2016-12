MESA DIRETORA Disputa pela presidência da Assembleia "esquenta" nos bastidores Preocupado com racha na base, Azambuja aconselha os rivais a buscarem acordo

A discussão sobre o processo eleitoral da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa “esquenta” nos bastidores e deixa o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) preocupado com o risco de racha na base aliada. Ele aconselhou ao atual presidente, deputado Junior Mochi (PMDB), candidato à reeleição, a intensificar o diálogo com o concorrente, Beto Pereira (PSDB), na busca do entendimento na construção de chapa de consenso. Nessa conversa com Mochi, Azambuja sinalizou a sua intenção de não se intrometer nas negociações para “não tomar partido” por um candidato na disputa pelo comando do Poder Legislativo.

Azambuja manifestou ao atual presidente, a importância do consenso na eleição da Mesa Diretora para não destruir a base política de sustentação da governabilidade. O deputado concorda plenamente com Azambuja. Mas Beto resiste a ideia de retirar a candidatura por não acreditar na fissura da base do governo no Legislativo.

(*) A reportagem, de Adilson Trindade, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.