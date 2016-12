NOVO MANDATO Equipe do prefeito eleito está

com seis nomes confirmados Posse de Marcos Trad será às 17h do dia 1º de janeiro

A equipe que estará na Prefeitura de Campo Grande a partir do próximo ano já tem cinco nomes confirmados pelo prefeito eleito Marcos Trad (PSD). Ele ainda aguarda a confirmação de pessoas convidadas e deve estar com a administração formatada até o final do mês. A posse será dia 1º de janeiro, às 17h, mas ele será diplomado em 16 de dezembro.

A Secretaria de Governo e Relações Institucionais vai ser comandada pelo atual presidente regional do PSD, Antônio Cezar Lacerda Alves. O advogado trabalha com Fábio Trad, irmão do prefeito eleito, e foi um dos responsáveis pela transferência de Marcos Trad do PMDB para o PSD.

O chefe de gabinete será Alex de Oliveira Gonçalves, que vem trabalhando com o prefeito eleito desde quando ele foi eleito vereador da Capital.

O ex-deputado estadual Lauro Davi (PROS) vai assumir o comando do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), que atualmente enfrenta grande endividamento. Na eleição deste ano, ele concorreu ao Executivo Municipal.

Lauro David já ocupou o cargo de diretor-geral do extinto Instituto de Previdência Social do Mato Grosso do Sul (Previsul) e de coordenador do Fundo de Previdência Social de MS (MS-PREV).

Ele foi também presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de MS (Cassems) por dois mandatos de três anos e participou da formação do grupo, em 2001.

Na Procuradoria Municipal, o advogado Alexandre Ávalos, que integra a equipe de transição e atuou na campanha de Marcos Trad, já aceitou o convite do prefeito eleito.

Na Comunicação Social da Prefeitura, Gildo Andrade será o superintendente. Ele foi um dos coordenadores de campanha. Lidiane Kober, que trabalha com Marcos há anos, será a diretora-adjunta de comunicação.

INDEFINIÇÃO

Os convites feitos e que ainda aguardam resposta são para a vice-prefeita Adriane Lopes (PEN), esposa do deputado estadual Lídio Lopes (PEN), indicada para a Secretaria Municipal de Assistência Social; e Pedro Pedrossian Neto, integrante da equipe de transição convidado para assumir a Secretaria de Planejamento, Finanças e Controle (Seplanfic).

"Temos convites que foram feitos e eu aguardo a resposta e nomes em análise. Estamos trabalhando para formar uma equipe competente", comentou Marcos Trad.

COTADOS

Ainda sem confirmação, outros nomes orbitam para compor a nova equipe da prefeitura da Capital. José Marcos da Fonseca é um dos que aparece para chefiar a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur). Ele trabalhou com André Puccinelli em 2003 na administração municipal.

Para a Saúde, o médico urologista Marcelo Vilela estuda a proposta. Hoje ele trabalha na saúde pública e nos hospitais Regional e Universitário.

Berenice Jacob Domingues aparece como opção para o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Planurb). A autarquia deve ficar com a missão de aprovar o novo Plano Diretor de Campo Grande, que caminha para ser aprovado somente em 2017. Ela é secretária-executiva do Comitê Estadual de Desburocratização.