Deputado Estadual Enelvo Felini toma posse na Assembleia e promete contribuir com Governo Ex-titular da Agraer ocupa cadeira do PSDB por ser suplente de Kayatt

Com direito a torcida organizada e muita animação, o ex-diretor da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini, assumiu o cargo de deputado estadual, na vaga deixada por Flávio Kayatt (PSDB), que assumiu cadeira como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS).

A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (16) durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa."Estou muito feliz e com vontade de contribuir, por isso, vou aproveitar os próximos cinco meses para defender ideias que contribuam para um Estado moderno, ágil e justo", argumenta, ao referir-se ao tempo que terá como parlamentar.

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

Servidor público de carreira, Felini foi prefeito do município de Sidrolândia em 1997 e 2004, presidente da Assomasul e durante três anos representou o Estado como terceiro presidente da Confederação Nacional Municipalista de Brasília (2000 a 2002).

Produtor rural e avicultor, assumiu o cargo de titular na Agraer em janeiro de 2015, no qual permaneceu por dois anos e onze meses.

Um dos convidados da cerimônia foi o ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad (PTB) que opinou: "Gosto do Enelvo e vim prestigiá-lo. Ele tem experiência no Executivo como prefeito e pode ajudar bastante o agronegócio do nosso Estado".

O deputado, Rinaldo Modesto (PSDB), avaliou a gestão do colega parlamentar e pontuou: "O pequeno produtor nunca recebeu tanto apoio da Agraer, quanto nesses três anos em que o Enelvo esteve à frente da agência".

Em razão de compromisso externo, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) foi representado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck.