eleições 2018 Encontro com Temer abre

as portas do Planalto para André Marun coloca o ex-governador como principal nome do PMDB para sucessão

O encontro com o presidente Michel Temer abre as portas do Palácio do Planalto para o ex-governador André Puccinelli (PMDB) pavimentar o caminho da sucessão estadual, em 2018.

O deputado federal Carlos Marun (PMDB) foi quem levou André até o presidente. Eles evitaram falar especificamente sobre as próximas eleições. Mas Marun não tem dúvida da participação de Temer em favor de André para enfrentar o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

“O encontro de André com presidente Temer já é o caminho para o entendimento político, visando a sucessão estadual”, comentou Marun. O deputado não vê outro rumo para André em 2018. “Ele será o nosso candidato a governador”, afirmou.

Mesmo não admitindo explicitamente a sua pré-candidatura, André sinaliza projeto para 2018 com as andanças pelo interior do Estado. Ele vem se reunindo com lideranças do PMDB e de partidos aliados do seu governo. Alguns deles, porém, estão na base política do atual governador Reinaldo Azambuja. Mas isto não impede o reagrupamento para as próximas eleições.

