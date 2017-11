Campo Grande Em saída de reunião, deputado Carlos Marun é xingado por motociclista Chamado de ladrão, deputado não levou o desaforo para casa

Durante reunião do PMDB em Mato Grosso do Sul, deputado federal Carlos Marun foi xingado por um motociclista que passava pelo local e não levou o desaforo para casa.

Deputado participava da reunião no diretório do partido, em Campo Grande, e, por volta do meio-dia, saiu do local junto com colegas para ir até a casa do ex-governador André Puccinelli.

Na saída, motociclista que passava pelo local viu Marun e o chamou de ladrão. Imediatamente, deputado respondeu que “ladrão e a p** que te pariu”.

Deputado é conhecido por ser polêmico e falar o que pensa. Em outubro, ele se envolveu em polêmica com o cantor Benito de Paula ao parodiar a música “Tudo está no seu lugar”, durante votação da denúncia contra o presidete Michel Temer.

“ Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Surramos mais uma vez essa oposição, que não consegue nenhuma ganhar”, cantou Marun, adaptando a letra no ritmo da composição.

Benito de Paula respondeu dizendo que se sentiu desrespeitado e que não apoiava a situação.

"Eu diria que ele [Marun] é um... um babaca?! Não tem o que fazer não? Vai trabalhar! O cara merecia até um processo. Mas não vou fazer isso. Sou um homem do bem”, declarou o cantor.

Em maio, deputado federal foi vaiado durante seminário sobre esportes realizado na Câmara Municipal de Campo Grande e declarou que não faz política para ser benquisto. "Nunca me importei com críticas", disse na época.